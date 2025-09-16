Fußgänger und Radfahrer weichen wegen der Sperrung eines Gehwegs in Magdeburg auf die Straße aus. Die Stadt verweist auf die offizielle Umleitung. Die Gefahr bleibt vorerst.

Gefahr am gesperrten Gehweg in Magdeburg bleibt noch mehrere Monate

Am Nicolaiplatz in Magdeburg-Neustadt ist der Geh- und Radweg seit Monaten gesperrt. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Magdeburg. - Wann wird der Geh- und Radweg an der Lübecker Straße endlich wieder freigegeben? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Bewohner des Magdeburger Stadtteils Neue Neustadt. Seit Monaten ist ein kurzer Abschnitt im Bereich der Sparkasse und Straßenbahnhaltestelle am Nicolaiplatz gesperrt.