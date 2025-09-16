Umleitung wegen Baustelle wird ignoriert Gefahr am gesperrten Gehweg in Magdeburg bleibt noch mehrere Monate
Fußgänger und Radfahrer weichen wegen der Sperrung eines Gehwegs in Magdeburg auf die Straße aus. Die Stadt verweist auf die offizielle Umleitung. Die Gefahr bleibt vorerst.
16.09.2025, 06:20
Magdeburg. - Wann wird der Geh- und Radweg an der Lübecker Straße endlich wieder freigegeben? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Bewohner des Magdeburger Stadtteils Neue Neustadt. Seit Monaten ist ein kurzer Abschnitt im Bereich der Sparkasse und Straßenbahnhaltestelle am Nicolaiplatz gesperrt.