Nach Zusammenstoß nahe Stadion Gefährlich für Radfahrer? Kreuzung in Magdeburg steht auf dem Prüfstand
Die kommunale Politik in Magdeburg drängt auf mehr Sicherheit für Radfahrer: Ein Zusammenstoß mit einem Pkw wirft nun Fragen zum Schutz an einer Kreuzung auf.
03.01.2026, 06:30
Magdeburg. - Die Sicherheit am Gübser Weg ist immer wieder Thema bei Anwohnern und der kommunalen Politik in Magdeburg. Die Straße ist bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg für Gäste ein zentraler Anreiseweg. Nun gibt es einen neuen Anstoß, für mehr Sicherheit zu sorgen.