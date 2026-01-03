Die kommunale Politik in Magdeburg drängt auf mehr Sicherheit für Radfahrer: Ein Zusammenstoß mit einem Pkw wirft nun Fragen zum Schutz an einer Kreuzung auf.

Gefährlich für Radfahrer? Kreuzung in Magdeburg steht auf dem Prüfstand

Blick auf die Kreuzung Gübser Weg/Leineweberstraße in Magdeburg. Kommunalpolitiker die Stadt auf, mögliche Verbesserungen der Sicherheit für Radfahrer zu prüfen.

Magdeburg. - Die Sicherheit am Gübser Weg ist immer wieder Thema bei Anwohnern und der kommunalen Politik in Magdeburg. Die Straße ist bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg für Gäste ein zentraler Anreiseweg. Nun gibt es einen neuen Anstoß, für mehr Sicherheit zu sorgen.