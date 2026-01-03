weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Mietwohnungen im Harz: Wernigerode: GWW plant zwei neue Wohnkomplexe – Fertigteilbau als günstige Lösung?

Mietwohnungen im Harz Wernigerode: GWW plant zwei neue Wohnkomplexe – Fertigteilbau als günstige Lösung?

Zwei neue Wohnkomplexe sollen Wernigerode verändern – doch steigende Kosten bringen die Pläne ins Stocken. Wann der größte Vermieter der Harz-Stadt nun mit seinen innovativen Bau-Projekten am Veckenstedter Weg starten will.

Von Holger Manigk 03.01.2026, 10:15
Das GWW-Projekt „Casa Verde“ soll am Kreisverkehr Veckenstedter Weg/Zaunwiese ein neues Eingangstor zur Stadt Wernigerode formen.
Das GWW-Projekt „Casa Verde“ soll am Kreisverkehr Veckenstedter Weg/Zaunwiese ein neues Eingangstor zur Stadt Wernigerode formen. Visualisierung: Cope/Hartung + Ludwig

Wernigerode. - Am Veckenstedter Weg in Wernigerode sollen zwei neue Wohnkomplexe entstehen – nach preisgekrönten Entwürfen von italienischen Nachwuchs-Architekten. Den Bauherren von der städtischen Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW) bereiten dabei fehlende Chancen auf Fördergeld, steigende Zinsen und hohe Baukosten Kopfzerbrechen. Doch nun kündigen sie eine Lösung an.