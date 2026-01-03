Zwei neue Wohnkomplexe sollen Wernigerode verändern – doch steigende Kosten bringen die Pläne ins Stocken. Wann der größte Vermieter der Harz-Stadt nun mit seinen innovativen Bau-Projekten am Veckenstedter Weg starten will.

Das GWW-Projekt „Casa Verde“ soll am Kreisverkehr Veckenstedter Weg/Zaunwiese ein neues Eingangstor zur Stadt Wernigerode formen.

Wernigerode. - Am Veckenstedter Weg in Wernigerode sollen zwei neue Wohnkomplexe entstehen – nach preisgekrönten Entwürfen von italienischen Nachwuchs-Architekten. Den Bauherren von der städtischen Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW) bereiten dabei fehlende Chancen auf Fördergeld, steigende Zinsen und hohe Baukosten Kopfzerbrechen. Doch nun kündigen sie eine Lösung an.