Der letzte Haarschnitt sitzt Fast 36 Jahre im Salon: Friseurmeisterin aus Stendal geht in Rente
Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl aus Stendal beendet nach 35 Jahren und acht Monaten ihre berufliche Selbstständigkeit und wird gefeiert. Für die 66-Jährige beginnt ein neuer Abschnitt.
03.01.2026, 10:00
Stendal. - Der leise Abschied hätte überhaupt nicht zu ihr gepasst. Deswegen erklang „The Final Countdown“ von Europe und die Konfettikanonen zündeten. Eine Überraschung für Jutta Teger-Schuhl. Familie und Freunde feiern eine Frau, die nach 35 Jahren und acht Monaten beruflicher Selbstständigkeit Ende 2025 die Tür ihres Friseurgeschäftes in der Stendaler Innenstadt für immer schließt.