Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl aus Stendal beendet nach 35 Jahren und acht Monaten ihre berufliche Selbstständigkeit und wird gefeiert. Für die 66-Jährige beginnt ein neuer Abschnitt.

Fast 36 Jahre im Salon: Friseurmeisterin aus Stendal geht in Rente

Im Konfettiregen stehend endete für Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl ihre berufliche Selbstständigkeit. Zum Abschied im Salon in Stendal fanden sich die Familie und Freunde ein. Ihr Sohn Norbert Teger sorgte mit vielen lieben Worten für Tränchen.

Stendal. - Der leise Abschied hätte überhaupt nicht zu ihr gepasst. Deswegen erklang „The Final Countdown“ von Europe und die Konfettikanonen zündeten. Eine Überraschung für Jutta Teger-Schuhl. Familie und Freunde feiern eine Frau, die nach 35 Jahren und acht Monaten beruflicher Selbstständigkeit Ende 2025 die Tür ihres Friseurgeschäftes in der Stendaler Innenstadt für immer schließt.