Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl aus Stendal beendet nach 35 Jahren und acht Monaten ihre berufliche Selbstständigkeit und wird gefeiert. Für die 66-Jährige beginnt ein neuer Abschnitt.

Von Berit Boetzer 03.01.2026, 10:00
Im Konfettiregen stehend endete für Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl ihre berufliche Selbstständigkeit. Zum Abschied im Salon in Stendal fanden sich die Familie und Freunde ein. Ihr Sohn Norbert Teger sorgte mit vielen lieben Worten für Tränchen.
Im Konfettiregen stehend endete für Friseurmeisterin Jutta Teger-Schuhl ihre berufliche Selbstständigkeit. Zum Abschied im Salon in Stendal fanden sich die Familie und Freunde ein. Ihr Sohn Norbert Teger sorgte mit vielen lieben Worten für Tränchen. Foto: Berit Boetzer

Stendal. - Der leise Abschied hätte überhaupt nicht zu ihr gepasst. Deswegen erklang „The Final Countdown“ von Europe und die Konfettikanonen zündeten. Eine Überraschung für Jutta Teger-Schuhl. Familie und Freunde feiern eine Frau, die nach 35 Jahren und acht Monaten beruflicher Selbstständigkeit Ende 2025 die Tür ihres Friseurgeschäftes in der Stendaler Innenstadt für immer schließt.