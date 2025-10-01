Für mehr Verkehrssicherheit Gefährlicher Zebrastreifen in Magdeburg: Kita warnt nach Beinahe-Unfall
Schlecht einsehbar und unbeleuchtet: Der Zebrastreifen am Kroatenweg in Magdeburg birgt Gefahren, wie ein Beinahe-Unfall aufzeigt. Die Sorgen steigen, liegen doch eine Kita und eine Schule in unmittelbarer Nähe.
01.10.2025, 06:10
Magdeburg. - Für Eltern, die ihre Kinder täglich zur Kita oder Schule bringen, ist der Zebrastreifen am Kroatenweg in Magdeburg ein Unsicherheitsfaktor. Ein Beinahe-Unfall zeigt: Die Sichtverhältnisse sind schlecht, parkende Autos versperren die Sicht – und die Beleuchtung fehlt. Die Sorge wächst, dass es bald zu einem schweren Unfall kommen könnte.