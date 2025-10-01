Schlecht einsehbar und unbeleuchtet: Der Zebrastreifen am Kroatenweg in Magdeburg birgt Gefahren, wie ein Beinahe-Unfall aufzeigt. Die Sorgen steigen, liegen doch eine Kita und eine Schule in unmittelbarer Nähe.

Der Zebrastreifen am Kroatenweg in Magdeburg soll Fußgängern sicheres Queren der Straße ermöglichlichen. Doch er ist nicht beleuchtet. Parkende Autos erschweren die Sicht zusätzlich.

Magdeburg. - Für Eltern, die ihre Kinder täglich zur Kita oder Schule bringen, ist der Zebrastreifen am Kroatenweg in Magdeburg ein Unsicherheitsfaktor. Ein Beinahe-Unfall zeigt: Die Sichtverhältnisse sind schlecht, parkende Autos versperren die Sicht – und die Beleuchtung fehlt. Die Sorge wächst, dass es bald zu einem schweren Unfall kommen könnte.