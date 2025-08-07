EIL
Ärger über angebliche Benachteiligung Gegen Blicke aus der Straßenbahn: Magdeburger kämpft weiter für Sichtschutz
Entlang einer künftigen Straßenbahnstrecke in Magdeburg haben die meisten Grundstücke bereits einen Sichtschutz bekommen. Ein Anwohner kämpft noch für diesen.
07.08.2025, 06:30
Magdeburg. - Als Stefan Becker in der Volksstimme über den Abschluss der Arbeiten für den Sichtschutz an der geplanten Straßenbahnstrecke im Magdeburger Birkenweiler liest, kocht der Ärger wieder hoch. Ärger darüber, dass sein Grundstück keine solche Wand bekommen hat, um die Blicke der künftigen Fahrgäste aus seinem Küchenfenster zu halten.