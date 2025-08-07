weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Entlang einer künftigen Straßenbahnstrecke in Magdeburg haben die meisten Grundstücke bereits einen Sichtschutz bekommen. Ein Anwohner kämpft noch für diesen.

Von Stefan Harter 07.08.2025, 06:30
Stefan Becker füttert seine Hühner. Im Hintergrund ist die aktuelle Bushaltestelle zu sehen. Künftig soll die Straßenbahn an seinem Grundstück in Magdeburg vorbeifahren. Ein Sichtschutz fehlt aber.
Stefan Becker füttert seine Hühner. Im Hintergrund ist die aktuelle Bushaltestelle zu sehen. Künftig soll die Straßenbahn an seinem Grundstück in Magdeburg vorbeifahren. Ein Sichtschutz fehlt aber. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Als Stefan Becker in der Volksstimme über den Abschluss der Arbeiten für den Sichtschutz an der geplanten Straßenbahnstrecke im Magdeburger Birkenweiler liest, kocht der Ärger wieder hoch. Ärger darüber, dass sein Grundstück keine solche Wand bekommen hat, um die Blicke der künftigen Fahrgäste aus seinem Küchenfenster zu halten.