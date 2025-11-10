Hinter geschlossenen Türen hat Magdeburgs Stadtrat eine wichtige Entscheidung für die Trainingsbedingungen beim 1. FC Magdeburg getroffen. Was nun geplant ist.

Geheime Entscheidung im Magdeburger Stadtrat: Was jetzt beim FCM passiert

Der 1. FC Magdeburg baut sein Trainingsgelände umfassend um, inklusive eines neuen Funktionsgebäudes für das Nachwuchsleistungszentrum.

Magdeburg. - Für den 1. FC Magdeburg läuft es in der 2. Fußball-Bundesliga aktuell alles andere als gut. Dafür bessern sich endlich die miserablen Trainingsbedingungen. Nachdem der Verein im Spätsommer in Eigenregie damit begonnen hat, Platz 2 zu sanieren, will die Stadt nun nachziehen. Der Stadtrat hat dafür einen wegweisenden Beschluss gefasst.