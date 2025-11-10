weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. Brandschützer in der Börde: Ehrung: Plakette für den ersten „Partner der Feuerwehr“ in Hohendodeleben

Liveticker
Prozess gegen den Attentäter von Magdeburg: Liveticker startet
Prozess gegen den Attentäter von Magdeburg: Liveticker startet

Brandschützer in der Börde Ehrung: Plakette für den ersten „Partner der Feuerwehr“ in Hohendodeleben

Hohendodeleber Brandschützer ehren einen Unternehmer im Ort für seine besondere Unterstützung zugunsten der Sicherheit der Bürger.

10.11.2025, 06:02
Im Beisein einiger Feuerwehrkameraden, darunter Maurice Schmid (hinten 2. von rechts), überreichte Ortswehrleiter Sascha Schmidt (vorn rechts) die Plakette an Stefan Schmidt.
Im Beisein einiger Feuerwehrkameraden, darunter Maurice Schmid (hinten 2. von rechts), überreichte Ortswehrleiter Sascha Schmidt (vorn rechts) die Plakette an Stefan Schmidt. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Hohendodeleben - Stefan Schmidt, Chef des Landhandels Schmidt in Hohendodeleben, ahnte nichts, als plötzlich seine Kuh auf Abwegen außerhalb des Gatters war und etwas später dann die Feuerwehr mit Tatütata auf dem Betriebshof vorfuhr. Alles war aus freudigem Anlass inszeniert, denn die Hohendodeleber Feuerwehr wollte den ersten „Partner der Feuerwehr“ im Ort ernennen.