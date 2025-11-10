Hohendodeleber Brandschützer ehren einen Unternehmer im Ort für seine besondere Unterstützung zugunsten der Sicherheit der Bürger.

Ehrung: Plakette für den ersten „Partner der Feuerwehr“ in Hohendodeleben

Im Beisein einiger Feuerwehrkameraden, darunter Maurice Schmid (hinten 2. von rechts), überreichte Ortswehrleiter Sascha Schmidt (vorn rechts) die Plakette an Stefan Schmidt.

Hohendodeleben - Stefan Schmidt, Chef des Landhandels Schmidt in Hohendodeleben, ahnte nichts, als plötzlich seine Kuh auf Abwegen außerhalb des Gatters war und etwas später dann die Feuerwehr mit Tatütata auf dem Betriebshof vorfuhr. Alles war aus freudigem Anlass inszeniert, denn die Hohendodeleber Feuerwehr wollte den ersten „Partner der Feuerwehr“ im Ort ernennen.