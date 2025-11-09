Lumagica im Magdeburger Elbauenpark oder Lichterwelt in der Magdeburger Innenstadt? Antworten auf diese und anderen Fragen gibt der Veranstalter im Interview.

Magdeburg - Die Lumagica ist eine der größten Lichtshows in Deutschland. Seit 2022 hat sie ausgerechnet in der Stadt großen Erfolg, die kostenlos alljährlich mit der Lichterwelt in der Innenstadt eine kostenlose Lichtshow anbietet. Nun läuft die Lumagica statt bis zum 30. November sogar bis zum 6. Januar 2026.