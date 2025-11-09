weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Spektakuläre Lichtshow Lumagica leuchtet länger in Magdeburg

Liveticker
Liveticker zum Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg: Angeklagter kommt an
Liveticker zum Prozessauftakt gegen den Attentäter von Magdeburg: Angeklagter kommt an

Bereits 30.000 Besucher 2025 Spektakuläre Lichtshow in Magdeburg wird verlängert

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark oder Lichterwelt in der Magdeburger Innenstadt? Antworten auf diese und anderen Fragen gibt der Veranstalter im Interview.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 10.11.2025, 09:03
Installationen auf der Lumagica 2025 im Elbauenpark Magdeburg.
Installationen auf der Lumagica 2025 im Elbauenpark Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg - Die Lumagica ist eine der größten Lichtshows in Deutschland. Seit 2022 hat sie ausgerechnet in der Stadt großen Erfolg, die kostenlos alljährlich mit der Lichterwelt in der Innenstadt eine kostenlose Lichtshow anbietet. Nun läuft die Lumagica statt bis zum 30. November sogar bis zum 6. Januar 2026.