Tipps für die Freizeit in Magdeburg Gesellschaftshaus Magdeburg startet in die Saison
Ein spannendes Programm bietet die neue Saison im Gesellschaftshaus Magdeburg. Eröffnet wurde dieses vor 20 Jahren.
Magdeburg. - Wer Musik liebt, sollte sich den 29. August 2025 vormerken: Dann startet das Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 in die neue Saison – und gleich der Auftakt verspricht ein außergewöhnliches Erlebnis.
Pianist und in der Saison 2022/23 Artist in Residence, Stefan Schultze, der mittlerweile eine Professur an der Musikhochschule in Bern innehat, präsentiert ein Projekt, das Haus und Park auf besondere Weise miteinander verbindet. „Er hat uns ein sehr interessantes Projekt angeboten“, sagt Carsten Gerth, Leiter des Hauses.
Auch interessant: Eindrucksvoll: Magdeburg feiert den Barock
Visualisierung von Musik mit Projektionen aufs Gesellschaftshaus Magdeburg
Die Aufführung beginnt bei freiem Eintritt im Schinkelsaal und zieht anschließend nach draußen, wo eine Klang- und Videoperformance an der Außenwand entsteht. Künstlerische und abstrakte Motive, die Musikstrukturen eines in Echtzeit spielenden Selbstspielklaviers abbilden, werden dazu von dem Düsseldorfer Visual Music Artisten Paul von Chamier auf das Gesellschaftshaus projiziert. Die audiovisuelle Performance übersetzt den Mix aus per Hand und per KI-gesteuertem Mechanismus gespielten Pianoklängen in Bilder.
Das Festkonzert selbst beginnt um 18 Uhr. Begleitend wird eine Broschüre zum 200-jährigen Jubiläum des Klosterbergegartens erscheinen.
Am 14. Oktober 2005 war das restaurierte Gesellschaftshaus als Konzerthaus an die Magdeburger Öffentlichkeit übergeben worden, nachdem es in den Jahrzehnten zuvor als Pionierhaus genutzt wurde. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1829, damals vom Architekten Karl Friedrich Schinkel als „Lokale, welches für Vergnügungen, Feste, Konzerte pp. bestimmt“ entworfen, überzeugt das Haus durch seine beiden akustisch und optisch unterschiedlichen Säle. Kein anderes Gebäude in Magdeburg bietet vergleichbare Bedingungen für Kammermusik, Jazz oder experimentelle Musik.
Reihen im Magdeburger Gesellschaftshaus
Neben den Sonderkonzerten gibt es auch einige feste Reihen im Gesellschaftshaus. Hier ein Überblick.
Musik am Nachmittag: 2. November: Moskau–Wien, 18. Januar: Neujahrskonzert, 1. März: St. Petersburg–Wien, 26. April: Hamburg–Wien
Kammermusik: 27. September: Kontraste, 11. Oktober: Adaption, 29. November: Magdeburger Trios, 24. Januar: Pilger auf Erden, 14. Februar: Dank eines Genesenen, 7. März: Intime Briefe, 9. Mai: Stimmen – Henze zum 100. Geburtstag, 13. Juni: Brassissimo
Sonntagsmusik: 7. September: Tiefempfunden, 5. Oktober: Größer denn andere tausend, 2. November: Musikalische Preziosen, 7. Dezember: Adventskonzert, 4. Januar: Farbenpracht, 1. Februar: Die französische Verbindung, 1. März: Lachen, Weinen, Scherzen, 12. April: Weltenbummeln
Junge Musik: 7. September: Eine alte Liebesgeschichte neu erzählt, 15. Oktober: Die Elemente – Der Wind, 7. Dezember: SPAM, der Ohrwurm, 4. Februar: Holzwurmgeschichten, 1. April: Barock rockt!, 8. Juli: Orgelführung
Klaviermusik: 8. November: All about Jazz, 21. Februar: Liederabend: Die Winterreise, 25. April: Hypnos, 23. Mai: Poesiealbum
Tickets für die Konzerte gibt es unter anderem in der Einrichtung in der Schönebecker Straße 129 und im Volksstimme-Servicecenter Medien-Punkt in der Goldschmiedebrücke 17.