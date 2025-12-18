weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Vereine im Harz: Überraschung für eine besondere Arbeitsgemeinschaft an Halberstadts Gymnasium Martineum

Vereine im Harz Überraschung für eine besondere Arbeitsgemeinschaft an Halberstadts Gymnasium Martineum

Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit vielfältiger Spendenaktionen. Dabei rücken durchaus auch kleinere Projekte in Halberstadt in den Fokus von erfolgreichen Unternehmen.

Von Sabine Scholz 18.12.2025, 18:30
Gundula Pflaum und Stefan Hartleib (von links) überbringen für die Novoplast Schlauchtechnik GmbH Halberstadt Mitgliedern der Tansania-AG des Martineums um Lehrer André Fuchs (rechts im Bild) eine Spende.
Gundula Pflaum und Stefan Hartleib (von links) überbringen für die Novoplast Schlauchtechnik GmbH Halberstadt Mitgliedern der Tansania-AG des Martineums um Lehrer André Fuchs (rechts im Bild) eine Spende. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Mit dem Klingelzeichen füllen sich die Flure des Halberstädter Gymnasiums Martineum. Erwartungsvoll schauen sich zwei Erwachsene um. Sie warten im Haus am Johannesbrunnen auf eine Gruppe von Schülern. Sie haben etwas für die Gymnasiasten mitgebracht.