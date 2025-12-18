Vereine im Harz Überraschung für eine besondere Arbeitsgemeinschaft an Halberstadts Gymnasium Martineum
Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit vielfältiger Spendenaktionen. Dabei rücken durchaus auch kleinere Projekte in Halberstadt in den Fokus von erfolgreichen Unternehmen.
18.12.2025, 18:30
Halberstadt. - Mit dem Klingelzeichen füllen sich die Flure des Halberstädter Gymnasiums Martineum. Erwartungsvoll schauen sich zwei Erwachsene um. Sie warten im Haus am Johannesbrunnen auf eine Gruppe von Schülern. Sie haben etwas für die Gymnasiasten mitgebracht.