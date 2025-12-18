Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit vielfältiger Spendenaktionen. Dabei rücken durchaus auch kleinere Projekte in Halberstadt in den Fokus von erfolgreichen Unternehmen.

Gundula Pflaum und Stefan Hartleib (von links) überbringen für die Novoplast Schlauchtechnik GmbH Halberstadt Mitgliedern der Tansania-AG des Martineums um Lehrer André Fuchs (rechts im Bild) eine Spende.

Halberstadt. - Mit dem Klingelzeichen füllen sich die Flure des Halberstädter Gymnasiums Martineum. Erwartungsvoll schauen sich zwei Erwachsene um. Sie warten im Haus am Johannesbrunnen auf eine Gruppe von Schülern. Sie haben etwas für die Gymnasiasten mitgebracht.