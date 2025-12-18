Die Geschichte dreier außergewöhnlicher Kleinbahnlokomotiven spiegelt den Wandel der deutschen Eisenbahn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Von Hennigsdorf nach Jerichow – die letzte Reise dreier Dampflokomotiven

Genthin/Jerichow - Wenn in Genthin an diesem Wochenende wieder die Modellbahnausstellung ihre Tore öffnet, reist das Publikum nicht nur durch detailgetreue Miniaturlandschaften – sondern auch durch mehr als ein Jahrhundert Eisenbahngeschichte. Und die war in der Region durchaus bewegt.