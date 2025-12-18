Der Zerbster Heimatkalender 2026 bietet spannende, persönliche und wahrlich utopische Einblicke in die Vergangenheit - ein Geschenke-Geheimtipp für Weihnachten.

Vom historischen Kriminalfall und tragischen Schicksal bis zur Leichenwäscherin: Das steckt im neuen Zerbster Heimatkalender 2026

Der neue Zerbster Heimatkalender 2026 ist erschienen. Einmal mehr entführt er mit spannenden Beiträgen in die Vergangenheit.

Zerbst - Von den grausigen Taten eines Edelmanns über Kindheitserinnerungen an den Zweiten Weltkrieg bis zu einer fantastischen Karte vom biblischen Paradies reichen die kurzweiligen Aufsätze im neuen Zerbster Heimatkalender. Einmal mehr erfährt der Leser Spannendes aus Regional- und Familiengeschichte, kann eintauchen in die Vergangenheit der Stadt und zugleich ein Stück Chronik verwahren.