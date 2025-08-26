Der Eigentümer der Hubbrücke in Magdeburg hat diese überraschend gesperrt. Grund sei fehlende Unterstützung der Behörden beim Erhalt des Bauwerks. Diese reagieren nun.

Gesperrte Hubbrücke in Magdeburg: Das sagen die Behörden zu den Vorwürfen

Die Hubbrücke in Magdeburg wurde durch den privaten Eigentümer abgesperrt.

Magdeburg. - Die Sperrung der Hubbrücke hat in Magdeburg für einiges Aufsehen gesorgt. Das Bauwerk über die Elbe befindet sich seit vielen Jahren in Privatbesitz. Der betreuende Verein wirft unter anderem der Stadt mangelnde finanzielle Unterstützung beim Erhalt des Industriedenkmals vor.