weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Gewalt in Magdeburger Jugendpsychiatrie: Sicherheitskräfte vor Gericht

14-jährigen „Systemsprenger“ misshandelt? Gewalt in Magdeburger Jugendpsychiatrie: Zwei Security-Mitarbeiter vor Gericht

Zwei Security-Mitarbeiter stehen in Magdeburg vor Gericht. Es geht um mutmaßliche Gewalt gegen einen 14-Jährigen in der Psychiatrie – und um brisante Fragen zum Einsatz von Sicherheitskräften.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 18.02.2026, 12:31
Security-Mitarbeiter stehen im Verdacht einen psychisch kranken Jungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Magdeburg mehrfach verletzt zu haben. Die Sicherheitskräfte müssen sich nun vor Gericht verantworten.
Security-Mitarbeiter stehen im Verdacht einen psychisch kranken Jungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Magdeburg mehrfach verletzt zu haben. Die Sicherheitskräfte müssen sich nun vor Gericht verantworten. Fotomontage: MDR/Rumara

Magdeburg. - Zwei Security-Mitarbeiter stehen in Magdeburg vor Gericht. Der Vorwurf wiegt schwer: Sie sollen einen psychisch kranken Jungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mehrfach schwer verletzt haben. Es ist der vorläufige Höhepunkt in einem Drama um den Umgang mit einem sogenannten „Systemsprenger“.