Wärme, Gemeinschaft und volle Räume. So spiegelte sich bei Schnee, Eis und kalten Temperaturen, das Gemeinschaftsgefühl im Bierer Jugendclub wieder.

Von Julien Kadenbach 18.02.2026, 14:08
Der Abschluss der Ferien wurde mit einer eigenen Disco und frischer Pizza im Jubi gefeiert.
Biere. - Draußen tagten Frost, graue Tage und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im inneren des Freizeitclubs schallt Lachen, Musik und das Klackern von Spielsteinen durch die Räume. So lassen sich die Winterferien im Jugendclub „Jubi“ in Biere treffend zusammenfassen.