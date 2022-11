Glühwein, Familie und Advent - das sind die Magdeburger Weihnachtsmärkte

Magdeburg im Advent: Allerorten strahlen die Lichter. Weihnachtsmärkte auch mit Geschenkideen bestimmen in Magdeburg das Bild. Hier eine Auswahl.

Der Magdeburger Weihnachtmarkt ist eine Attraktion. Doch viele andere Adventsmärkte bieten in Magdeburg weitere lohnende Ziele. Die Volksstimme hat ein paar Ideen zusammengetragen.

Magdeburg - Erste Tage mit Frost haben im November 2022 die letzten Boten des Sommers vertrieben, die Lichterwelt erstrahlt. Mit großen Schritten naht das Weihnachtsfest – es ist Advent. Das ist die Zeit der Weihnachtsmärkte. Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt hat seit Montag geöffnet. Doch auch in den Stadtteilen gibt es in diesem Jahr wieder Glühweinduft und Glockenklang. An vielen Stellen wird auch der Weihnachtsmann erwartet, der für Kinder oft die eine oder andere Überraschung bereithält. Die Lokalredaktion hat einige der Veranstaltungen für die kommenden Tage zusammengestellt.