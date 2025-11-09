weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Sicherheit nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Glühwein hinter Pollern: Was Leipzig Magdeburg vormacht

Die besinnliche Zeit beginnt. Doch die Sicherheitslage ist seit dem Anschlag angespannt. Magdeburg investiert in den Schutz seines Weihnachtsmarktes. Leipzig beweist: Es geht noch mehr.

Von Sabine Lindenau 09.11.2025, 09:00
Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Die Pyramide steht in diesem Jahr fast mittig auf dem Alten Markt.
Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Die Pyramide steht in diesem Jahr fast mittig auf dem Alten Markt. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg/Leipzig. - Noch duftet es nicht nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch hinter den Kulissen des Magdeburger Weihnachtsmarktes wird bereits schweres Gerät aufgefahren - für die Sicherheit. Ein Blick nach Leipzig zeigt: Es geht noch viel mehr.