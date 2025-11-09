Die besinnliche Zeit beginnt. Doch die Sicherheitslage ist seit dem Anschlag angespannt. Magdeburg investiert in den Schutz seines Weihnachtsmarktes. Leipzig beweist: Es geht noch mehr.

Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes läuft. Die Pyramide steht in diesem Jahr fast mittig auf dem Alten Markt.

Magdeburg/Leipzig. - Noch duftet es nicht nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch hinter den Kulissen des Magdeburger Weihnachtsmarktes wird bereits schweres Gerät aufgefahren - für die Sicherheit. Ein Blick nach Leipzig zeigt: Es geht noch viel mehr.