Sicherheit nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt Glühwein hinter Pollern: Was Leipzig Magdeburg vormacht
Die besinnliche Zeit beginnt. Doch die Sicherheitslage ist seit dem Anschlag angespannt. Magdeburg investiert in den Schutz seines Weihnachtsmarktes. Leipzig beweist: Es geht noch mehr.
09.11.2025, 09:00
Magdeburg/Leipzig. - Noch duftet es nicht nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch hinter den Kulissen des Magdeburger Weihnachtsmarktes wird bereits schweres Gerät aufgefahren - für die Sicherheit. Ein Blick nach Leipzig zeigt: Es geht noch viel mehr.