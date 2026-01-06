Wenn Ehrenamt, Spender und Unternehmer Hand in Hand arbeiten, dann kann viel Gutes entstehen. Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg ist ein Beispiel für Nächstenliebe für Tiere.

Ganz viel Wärme für Tiere in Magdeburg

Endlich nicht mehr frieren: Unternehmer Christoph Lange (l.) baute die Heizungsanlage kostenlos ein und übergab sie an Michael Schneider vom Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg.

Magdeburg. - Dass der Gnadenhof „Katzeninsel“ in Magdeburg-Rothensee Tiere mit Herzenswärme aufnimmt, ist seit mehr als 30 Jahren kein Geheimnis. Anders sieht es da schon mit der Wärme aus, die man mit einem Thermometer messen kann.