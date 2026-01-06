weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Großspende macht's möglich Ganz viel Wärme für Tiere in Magdeburg

Wenn Ehrenamt, Spender und Unternehmer Hand in Hand arbeiten, dann kann viel Gutes entstehen. Der Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg ist ein Beispiel für Nächstenliebe für Tiere.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 07.01.2026, 11:45
Endlich nicht mehr frieren: Unternehmer Christoph Lange (l.) baute die Heizungsanlage kostenlos ein und übergab sie an Michael Schneider vom Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg.
Endlich nicht mehr frieren: Unternehmer Christoph Lange (l.) baute die Heizungsanlage kostenlos ein und übergab sie an Michael Schneider vom Gnadenhof Katzeninsel in Magdeburg. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Dass der Gnadenhof „Katzeninsel“ in Magdeburg-Rothensee Tiere mit Herzenswärme aufnimmt, ist seit mehr als 30 Jahren kein Geheimnis. Anders sieht es da schon mit der Wärme aus, die man mit einem Thermometer messen kann.