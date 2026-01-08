Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag, 9. Januar, schwere Schneefälle voraus. Die Volksstimme hat nachgefragt, ob die Schulbusse fahren und der Unterricht ausfällt.

Am Freitag, 9. Januar 2026, soll es schweren Schneefall im Landkreis Stendal geben.

Stendal - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils „unwetterartigen Schneefällen“ mit 10 bis 15 Zentimetern Neuschnee am Freitag, 9. Januar, im Norden Deutschlands. Die Volksstimme hat nachgefragt, ob der Schulverkehr in Stendal stattfindet, der Unterricht ausfällt und Kitas geöffnet bleiben.

Die Kindertagesstätten in Stendal bleiben geöffnet, informiert die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Volksstimme-Nachfrage. Ob der Unterricht in den Schulen stattfindet, hängt vom Schulverkehr und den Schulleitungen ab.

Stendalbus, verantwortlich für den Schulverkehr im Landkreis Stendal, informiert, dass Stand Donnerstag, 8. Januar, die Busse fahren. Das kann sich jedoch je nach Wetterlage ändern. Eine Meldekette wurde eingerichtet.

Wann sich entscheidet, ob der Schülerverkehr im Kreis Stendal stattfindet

Demnach wird am Freitag, 9. Januar, um 5 Uhr in der Früh eine Information an die Leitstelle des Landkreises Stendal rausgehen, ob die Busse fahren. Diese Information soll so schnell wie möglich an die Medien rausgegeben werden.

Das Landesschulamt hat am Donnerstag eine Information an alle Schulen in Sachsen-Anhalt rausgegeben. „Grundsätzlich gilt die Schulpflicht auch bei schlechtem Wetter“, heißt es darin. Der Ausfall von Unterricht hängt von der Schülerbeförderung und der Sicherheitslage ab. Im Einzelfall können Schulleitungen selbst festlegen, ob an einer einzelnen Schule kein Unterricht in Präsenz stattfinden kann, so die Pressestelle des Landesschulamtes.

„Bei allen Entscheidungen gilt bitte die Anwendung von Augenmaß und Ermessen mit Blick auf die Sicherheit aller Beteiligten, insbesondere natürlich der Ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen“, heißt es in dem Schreiben an die Schulen. „Ruhige, abgestimmte und transparent kommunizierte Entscheidungen sind wichtig.“

Distanzunterricht im Berufsschulzentrum in Stendal

Das Berufsschulzentrum in Stendal hat am Donnerstag reagiert. „Der Unterricht findet auf Distanz statt“, sagt Schulleiter Jens Schößler. „Die Schüler sollen nicht zur Schule kommen.“

Der Schulleiter hat am Donnerstag Mails an Schüler und Lehrkräfte mit der Information verschickt. Der Unterricht findet per Videokonferenz statt. Grund ist, dass Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt das Berufsschulzentrum besuchen. Jens Schößler befürchtet, dass die Schüler am Freitag wegen des schweren Schneefalls nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können.