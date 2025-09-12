Kinderklinikkonzerte bewegen ganz Deutschland: Der Verein aus Magdeburg ist mit der „Goldenen Henne 2025“ geehrt worden. Für die Gründerinnen Nicole John und Nadja Benndorf gab's Standing Ovations und 25.000 Euro Preisgeld.

Sänger Max Giesinger (links) trug bei der Verleihung der „Goldenen Henne“ an Nadja Benndorf und Nicole John aus Magdeburg seine Laudatio singend vor. Für die beiden Gründerinnen des Vereins Kinderklinikkonzerte textete er eigens seinen Hit „80 Millionen“ um.

Leipzig/Magdeburg. - Ein Moment, der unter die Haut ging – und eine große Ehre für einen Verein aus Magdeburg: Nicole John und Nadja Benndorf sind am Freitagabend, 12. September 2025, mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet worden. Die Gründerinnen der Kinderklinikkonzerte wurden in der Kategorie Charity geehrt - und vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.