25.000 Euro Preisgeld für Magdeburger Engagement aus Magdeburg berührt ganz Deutschland – Kinderklinikkonzerte mit „Goldener Henne“ geehrt
Kinderklinikkonzerte bewegen ganz Deutschland: Der Verein aus Magdeburg ist mit der „Goldenen Henne 2025“ geehrt worden. Für die Gründerinnen Nicole John und Nadja Benndorf gab's Standing Ovations und 25.000 Euro Preisgeld.
Aktualisiert: 15.09.2025, 10:10
Leipzig/Magdeburg. - Ein Moment, der unter die Haut ging – und eine große Ehre für einen Verein aus Magdeburg: Nicole John und Nadja Benndorf sind am Freitagabend, 12. September 2025, mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet worden. Die Gründerinnen der Kinderklinikkonzerte wurden in der Kategorie Charity geehrt - und vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert.