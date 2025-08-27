weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. „Grill den Henssler“: Abschied von Reiner Calmund beim Sommer-Special

Kochshow bei Vox „Grill den Henssler“-Sommer-Special in Magdeburg: Diese Stars treten gegen Steffen Henssler an

Das Sommer-Special zur Vox-Kochshow „Grill den Henssler“ wurde auch in diesem Jahr wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Welche Promis dieses Mal zu Gast waren und wann die Sendungen ausgestrahlt werden.

Von Tim Müller Aktualisiert: 27.08.2025, 10:16
Beim diesjährigen Sommerspecial von Grill den Henssler in Magdeburg war Reiner Calmund zum letzten Mal als Juror zu Gast. Der Publikumsliebling bekam im Rahmen des Sommerspecials eine große Abschiedsshow und verlässt die Sendung nach 18 Jahren.
Magdeburg. - Auch in diesem Jahr hat die beliebte Vox-Show „Grill den Henssler“ ihr Sommerspecial wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Die Aufzeichnungen für die Kochsendung fanden bereits im Juni statt.