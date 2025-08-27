Kochshow bei Vox „Grill den Henssler“-Sommer-Special in Magdeburg: Diese Stars treten gegen Steffen Henssler an
Das Sommer-Special zur Vox-Kochshow „Grill den Henssler“ wurde auch in diesem Jahr wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Welche Promis dieses Mal zu Gast waren und wann die Sendungen ausgestrahlt werden.
Aktualisiert: 27.08.2025, 10:16
Magdeburg. - Auch in diesem Jahr hat die beliebte Vox-Show „Grill den Henssler“ ihr Sommerspecial wieder im Elbauenpark in Magdeburg gedreht. Die Aufzeichnungen für die Kochsendung fanden bereits im Juni statt.