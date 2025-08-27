Sänger Pietro Lombardi und Rapper 1986ig sollten im Magdeburger Elbauenpark auftreten. Doch ihre Konzerte sowie eine Rammstein-Covershow wurden jetzt abgesagt.

Pietro Lombardi sollte im Magdeburger Elbauenpark ein Open-Air-Konzert geben. Dieses wurde jetzt aber abgesagt.

Magdeburg. - Unter dem Titel „Stars im Park“ hätten am 5. September 2025 die Sänger Pietro Lombardi und Alexander Eder auf der MDCC-Open-Air-Bühne im Magdeburger Elbauenpark auftreten sollen. Doch diese Veranstaltung wurde nun ebenso abgesagt wie die Konzerte mit Rapper 1986zig am 6. September sowie die Rammstein-Tribute-Show Stahlzeit am 13. September.