Nach dem schweren Unfall mit einem zwölfjährigen Radfahrer an der L85 bei Wernigerode gibt es neue Informationen. Die Polizei nennt erste Erkenntnisse zum Hergang an der Ampel. Doch wer trug die Verantwortung?

Kind auf Fahrrad schwer verletzt: Wer missachtete das Ampellicht auf der L85 bei Wernigerode?

An dieser Kreuzung am Wernigeröder Ortseingang in Höhe der Hasseröder Brauerei ereignete sich am Montag (18. August) der schwere Unfall, in den ein zwölf Jahre alter Radler verwickelt wurde. Radfahrer, die den Radweg zwischen Darlingerode und Wernigerode nutzen, müssen hier die Landesstraße 85 queren.

Wernigerode. - Wer hatte rotes Ampellicht? Diese Frage stellt sich nach der schweren Kollision, die sich am Montag (18. August) in den Mittagsstunden an der Ampelkreuzung der Landesstraße 85 in Höhe der Hasseröder Brauerei zwischen Darlingerode und Wernigerode ereignet hat. Wie berichtet, erlitt dabei ein zwölf Jahre alter Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er nach der medizinischen Versorgung im Klinikum Quedlinburg in die Uniklinik Halle geflogen werden musste.