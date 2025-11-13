Eine wichtige Kreuzung in der Magdeburger Innenstadt kann ab 14. November 2025 wieder (fast) vollständig befahren werden. Doch 2026 gibt es dort noch einmal Einschränkungen.

Große Citykreuzung in Magdeburg wieder (fast) frei - neue Sperrung in 2026

Eine Kreuzung in der Magdeburger Innenstadt kann wieder befahren werden.

Magdeburg. - Seit dem Frühjahr 2025 war eine wichtige Kreuzung in der Magdeburger Innenstadt komplett gesperrt gewesen. Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) hatten dort dringende Arbeiten für die Fernwärmeversorgung der gesamten Altstadt durchgeführt.