Neue Elemente für Olvenstedt Größer und sicherer: Pläne für Lichterwelt-Eröffnung in Magdeburg stehen
In Magdeburg-Olvenstedt gibt es wieder eine Eröffnungsfeier für die Lichterwelt. Aber auch neue Elemente werden zu sehen sein. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurde auch die Sicherheit erhöht.
04.11.2025, 19:00
Magdeburg. - Im vergangenen Jahr wurde die Eröffnung der Lichterwelt in Magdeburg-Olvenstedt unerwartet zu einer großen Veranstaltung. Die Schlangen an den Ständen waren lang, die Besucher ungeduldig. Daraus hat der Bürgerverein gelernt und will dieses Jahr einiges anders machen.