Größer und sicherer: Pläne für Lichterwelt-Eröffnung in Magdeburg stehen

Magdeburg. - Im vergangenen Jahr wurde die Eröffnung der Lichterwelt in Magdeburg-Olvenstedt unerwartet zu einer großen Veranstaltung. Die Schlangen an den Ständen waren lang, die Besucher ungeduldig. Daraus hat der Bürgerverein gelernt und will dieses Jahr einiges anders machen.