Simon Becker verlässt die Villa Wertvoll. Nach sieben intensiven Jahren verabschiedet er sich als Chef des Kinder- und Jugendkulturzentrums in Magdeburg. Warum er geht und was er vorhat.

Simon Becker gründete gemeinsam mit Bettina Becker die Villa Wertvoll - eine Jugendkultureinrichtung in Magdeburg, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sich in Tanz-, Theater- und Musikprojekten kostenlos auszuprobieren und entfalten.

Magdeburg. - Die Villa Wertvoll in Neue Neustadt ist einer der lebendigsten Jugendorte in Magdeburg. Simon Becker (43) hat sie 2018 aufgebaut, sie durch Höhen, Tiefen und Baustellen geführt. Dafür wurde er als „Magdeburger des Jahres 2021“ nominiert und zum dritten Sieger gekürt. Doch nun, nach sieben intensiven Jahren, verlässt er das Haus. Nicht aus Erschöpfung, nicht aus Frust, sondern aus einem klaren inneren Wissen heraus.