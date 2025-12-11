Das Café Ete & Elsa ist ein beliebter Treffpunkt am Rand von Burg. Vor allem die Wohnzimmeratmosphäre spricht die Gäste an. Vom 19. bis 21. Dezember soll weihnachtliche Atmosphäre die Besucher in die Niegripper Chaussee Siedlung locken.

Burg. - Steffi Lingner hat mit ihrem Café Ete & Elsa vor ein paar Jahren ein ganz besonderes Fleckchen geschaffen.“Die Leute sagen immer, hier fühlt man sich wie zu Hause“, sagt sie. Ete & Elsa ist eben nicht wie ein Kaffeehaus eingerichtet, sondern wie eine gute Stube. Und rund um die gute Stube gibt es erstmals einen Weihnachtsmarkt.

Die Besitzer des ersten Hauses in der Niegripper Chaussee Siedlung haben ihren Eingang schon festlich geschmückt, sogar eine Steinfigur am Portal hat eine Weihnachtsmannmütze aufgesetzt bekommen. Indirekt schon ein Hinweis darauf, was wenige hundert Meter weiter am vierten Adventswochenende stattfinden wird. Der erste Weihnachtsmarkt auf dem Areal von Steffi Lingners Café.

Sicherheitsdienst kostet 1.000 Euro

Derzeit ist sie voll mit den Vorbereitungen beschäftigt. Stände müssen organisiert, Teilnehmer angerufen werden. Da ist sie für jede Unterstützung dankbar. So wie die der Clausewitz-Schüler Domenik und Til, die kräftig Hand anlegen. „Sie finden die Idee mit dem Weihnachtsmarkt auch gut, sind freiwillig und ehrenamtlich dabei“, freut sich die Chefin.

Was bei ihr für deutlich weniger Freude gesorgt hat, ist das erforderliche Sicherheitskonzept. Zwar müssen keine Poller oder andere Barrieren aufgestellt werden. Aber ein Sicherheitsdienst muss engagiert werden, um Taschenkontrollen vornehmen zu können. „Das reißt 1.000 Euro in die Kasse“, sagt sie und hofft auf Unterstützung von der Stadt Burg.

Immerhin hat sich Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zur Eröffnung am Freitag, 19. Dezember, um 16 Uhr angesagt. Mit Glühwein für zwei Euro können sich die Besucher auf den Auftritt von Norman Mücke einstimmen, bevor der Abend gegen 21 Uhr ausklingt.

Kindereisenbahn dreht ihre Runden

Ein reichhaltiges Programm für die ganze Familie ist am Sonnabend, 20. Dezember, geplant, wenn der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr öffnet. Im Café, das auch ganz regulär geöffnet hat, wird es eine Bastelstraße und Kinderschminken geben, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Von 15.30 bis 16.30 Uhr liest eine Märchenoma Geschichten vor. Ein DJ wird den ganzen Tag für Musik sorgen, die in einer Glühweinnacht bis 23 Uhr ihren Abschluss finden wird.

Der Tanzclub Vilando tritt am Sonntag, 21. Dezember um 15 Uhr auf, geöffnet ist bereits ab 14 Uhr. Um 16 Uhr wird Christian Hoffmann ein weihnachtliches Singen leiten. Außerdem wird die Tombola ausgelost. Lose gibt es an allen drei Tagen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine und kleine Geschenke aus der Stadt Burg.

Parkplätze am Bahnübergang

Ebenfalls an allen drei Tagen wird die Kindereisenbahn ihre Runden auf dem Hof drehen und es gibt winterliche Köstlichkeiten wie Glühwein und Punsch. Zudem möchte eine Klasse der Clausewitz- und eine Klasse der Diesterweg-Sekundarschule ihre Klassenkasse aufbessern, unter anderem mit dem Verkauf von Schmalzkuchen. Und wer noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, wird sicherlich ebenso fündig.

Der Weihnachtsmann und eine Elfe wollen sich den Weihnachtsmarkt bei Steffi Lingner auch nicht entgehen lassen. Mit welchem Fahrzeug sie anreisen, ist nicht klar. Wer mit dem Auto kommt, findet am Bahnübergang zu Burger Küchen einen Parkplatz.