Zerbster Weihnachtsmarkt 2025 Schwibbogen unterm Hammer: Handgefertigtes Unikat bringt Spenden für den guten Zweck
Ein außergewöhnliches Einzelstück wechselte am letzten Tag des Zerbster Weihnachtsmarktes den Besitzer: Wer den Schwibbogen ersteigert hat und wie viel Geld letztlich zusammenkam.
15.12.2025, 18:45
Zerbst. - Es ist ein handgefertigtes Unikat, das am letzten Tag des Zerbster Weihnachtsmarktes unterm sprichwörtlichen Hammerwar: Der wunderschöne Schwibbogen mit dem Motiv der Zerbster Bartholomäikirche hat einen neuen Besitzer beziehungsweise Besitzerin gefunden. Anne-Kathrin Poßekel, eine ehemalige Zerbster Zwiebelprinzessin, hat ihn auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt ersteigert.