  4. Zerbster Weihnachtsmarkt 2025: Schwibbogen unterm Hammer: Handgefertigtes Unikat bringt Spenden für den guten Zweck

Ein außergewöhnliches Einzelstück wechselte am letzten Tag des Zerbster Weihnachtsmarktes den Besitzer: Wer den Schwibbogen ersteigert hat und wie viel Geld letztlich zusammenkam.

Von Petra Wiese 15.12.2025, 18:45
Anne-Kathrin Poßekel (l.) und ihr Partner Joachim Scholtz (2.v.r.) werden den Schwibbogen, den der Zerbster Robert Willno (r.) gefertigt hat, bei sich zu Hause aufstellen.
Anne-Kathrin Poßekel (l.) und ihr Partner Joachim Scholtz (2.v.r.) werden den Schwibbogen, den der Zerbster Robert Willno (r.) gefertigt hat, bei sich zu Hause aufstellen. Foto: Petra Wiese

Zerbst. - Es ist ein handgefertigtes Unikat, das am letzten Tag des Zerbster Weihnachtsmarktes unterm sprichwörtlichen Hammerwar: Der wunderschöne Schwibbogen mit dem Motiv der Zerbster Bartholomäikirche hat einen neuen Besitzer beziehungsweise Besitzerin gefunden. Anne-Kathrin Poßekel, eine ehemalige Zerbster Zwiebelprinzessin, hat ihn auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt ersteigert.