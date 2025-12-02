Die Grünen in Magdeburg setzen auf Frauen beim Kampf um die Magdeburger Wahlkreise. Drei von vier Kandidaten sind Frauen.

Grüne in Magdeburg: Drei von vier Kandidaten sind Frauen

Bündnis 90 / Die Grünen haben ihre Kandidaten für die Wahlkreise in Magdeburg bestimmt.

Magdeburg. - Bündnis 90/ Die Grünen Magdeburg haben ihre Direktkandidaten für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt gewählt. In allen vier Magdeburger Wahlkreisen treten nach eigenen Angaben Personen an, die mit klaren Ideen und viel Energie für eine ökologische, gerechte und weltoffene Politik in Sachsen-Anhalt stünden. Sie sehen sich als ein deutliches Gegengewicht zur erstarkenden Rechten.

Für den Wahlkreis Magdeburg I wurde Leah Hebecker gewählt. Die queere Aktivistin setze sich für Vielfalt, Sichtbarkeit und Selbstvertretung ein, hieß es weiter in der Mitteilung der Grünen.

Im Wahlkreis Magdeburg II kandidiert Madeleine Linke. Sie wolle mit Mut und Zuversicht für eine ökologische und soziale Politik werben, hieß es.

Für den Wahlkreis Magdeburg III wurde Sandra Sinner nominiert. Ihr Schwerpunkt liege auf der Bildungspolitik.

Im Wahlkreis Magdeburg IV tritt Olaf Meister an. Der Politiker wolle sich weiter für die Interessen der Landeshauptstadt einsetzen.

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet im September 2026 statt.