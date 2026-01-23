Unbekannte haben auf das Verwaltungsgebäude der Qemetica Soda GmbH in Staßfurt geschossen. In den vergangenen Wochen fielen mindestens zweimal Schüsse.

Eines der von Schüssen betroffenen Fenster des Qemetica-Firmengebäudes in Staßfurt – mit Blick auf das Gelände des Unternehmens.

Staßfurt - In Staßfurt (Salzlandkreis) haben Unbekannte auf Büros des Hauptverwaltungsgebäudes der Firma Qemetica Soda GmbH geschossen. In den vergangenen Wochen fielen mindestens zweimal Schüsse.

Zunächst war demnach am 9. Dezember von Mitarbeitern ein Einschussloch in einem Fensterrahmen festgestellt worden. Da sei man noch nicht von einer Straftat ausgegangen.

Am 7. Januar entdeckte ein Mitarbeiter ein Durchschussloch im Fenster seines Büro und im Schrank. Darin befand sich ein verformtes Projektil.

Bei der Untersuchung des Umfeldes entdeckten die Mitarbeiter neben dem Loch in der Scheibe noch weitere beschädigte Fensterrahmen und eine beschädigte Regenabflussrinne.

Polizeisprecher Marco Kopitz vom Revier Salzlandkreis erklärte, dass die sichergestellten Projektile jetzt von Experten untersucht werden.

Die Polizei im Salzlandkreis erbittet Hinweise unter Telefon (03471) 379293. Das Unternehmen hat 3.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

