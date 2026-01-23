Wer kauft ein Gelände voller Glasmüll? Am Amtsgericht Wernigerode ist eine Industriebrache zwangsversteigert worden, die seit Jahren für Ärger im Ortsteil Reddeber sorgt. Wieviel ein Bieter dafür zahlen will und wie es nun weitergeht.

Diese Industriebrache mit einer großen Bruchglas-Halde im Gewerbegebiet von Reddeber stört Einwohner des Wernigeröder Ortsteils seit Jahren. Nun könnte das Gelände verkauft werden.

Reddeber/Wernigerode. - Eine 12.000 Kubikmeter große Glasmüll-Halde, eine abrissreife Lagerhalle – die Altlasten der in Liquidation befindlichen Firma Recycling technischer Gläser GmbH bereiten Einwohnern in Reddeber seit Jahren Sorgen. Nun ist die Industriebrache im Gewerbegebiet des Wernigeröder Ortsteils bei einer Zwangsversteigerung unter den Hammer gekommen.