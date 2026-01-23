Die Verbandsgemeinde schrumpft: 2025 starben fast dreimal so viele Menschen, wie geboren wurden.

Schönhausen - hier die Kirche - ist weiterhin die größte Gemeinde im Landkreis Stendal.

Elbe-Havel-Land. - Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft. Lebten vor Jahresfrist, am 31. Dezember 2024, noch 7.818 Einwohner zwischen Havel und Elbe, waren es am Silvestertag des Vorjahres nur noch 7.756, also 62 Personen weniger. Am Stichtag gab es 3.846 Frauen und 3.910 Männer.