Einwohnerstatistik 2025 Abwärtstrend zwischen Elbe und Havel
Die Verbandsgemeinde schrumpft: 2025 starben fast dreimal so viele Menschen, wie geboren wurden.
Aktualisiert: 23.01.2026, 14:44
Elbe-Havel-Land. - Die Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land ist im vergangenen Jahr weiter geschrumpft. Lebten vor Jahresfrist, am 31. Dezember 2024, noch 7.818 Einwohner zwischen Havel und Elbe, waren es am Silvestertag des Vorjahres nur noch 7.756, also 62 Personen weniger. Am Stichtag gab es 3.846 Frauen und 3.910 Männer.