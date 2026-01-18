Beim Neujahrsempfang der Stadt Barby wurde der Ehrenamtspreis ’26 verliehen. Die Preisträger sind die Vorsitzenden der Faschingsvereine Jens Vogt, Michael Pietschker und Frank Sieweck.

Warum in Barby die Leiter der Faschingsvereine ausgezeichnet wurden

Beim Neujahrsempfang der Stadt Barby in der Barbyer Marienkirche erhielten die drei Faschingsvereinsvorsitzenden Jens Vogt (Kanu-Barby, von links), Michael Pietschker (Rosenburger Carnevalsverein) und Frank Sieweck (Heimatfreunde Barby) den Ehrenamtspreis. Rechts Laudatorin Anke Döring.

Barby. - „Die Kommunalverwaltung der Stadt Barby ist meinem Vorschlag gefolgt, den Ehrenamtspreis der Stadt Barby in diesem Jahr als Gemeinschaftspreis an die drei langjährigen Vorsitzenden der Kutur- und Faschingsvereine der Einheitsgemeinde Barby zu verleihen“, sagte Anke Döring beim jüngsten Neujahrsempfang der Stadt Barby.