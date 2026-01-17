Anlässlich der Zerstörung Magdeburgs vor 81 Jahren gibt es in der Stadt eine ganze Reihe an bunten Aktionen und Veranstaltungen. Organisationen und Einrichtungen setzen sich für ein tolerantes und weltoffenes Magdeburg ein.

Unter anderem die Band Rhythms of Resistance trat mit ihren Trommeln auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Hauptbahnhof in Magdeburg auf.

Magdeburg. - Mit einer ganzen Aktionswoche wird dieser Tage an die Zerstörung der Stadt Magdeburg im Zweiten Weltkrieg vor 81 Jahren gedacht. Zahlreiche Organisationen und Einrichtungen haben Aktionen und Veranstaltungen organisiert, um sich für ein weltoffenes, tolerantes und demokratisches Magdeburg einzusetzen.