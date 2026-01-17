Gedenken an Zerstörung Bunte Aktionen für ein weltoffenes und tolerantes Magdeburg
Anlässlich der Zerstörung Magdeburgs vor 81 Jahren gibt es in der Stadt eine ganze Reihe an bunten Aktionen und Veranstaltungen. Organisationen und Einrichtungen setzen sich für ein tolerantes und weltoffenes Magdeburg ein.
Aktualisiert: 17.01.2026, 14:54
Magdeburg. - Mit einer ganzen Aktionswoche wird dieser Tage an die Zerstörung der Stadt Magdeburg im Zweiten Weltkrieg vor 81 Jahren gedacht. Zahlreiche Organisationen und Einrichtungen haben Aktionen und Veranstaltungen organisiert, um sich für ein weltoffenes, tolerantes und demokratisches Magdeburg einzusetzen.