Regionale Spezialitäten verkosten Grüne Woche startet in Berlin: Diese Magdeburger Unternehmen sind dabei
Die Grüne Woche in Berlin zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. Auch für Unternehmen aus Magdeburg bietet sich ab dem 16. Januar die Chance, ihre Produkte und Spezialitäten zu präsentieren.
Aktualisiert: 15.01.2026, 09:20
Magdeburg/Berlin. - Am Freitag, 16. Januar, ist es wieder soweit: In Berlin startet die Grüne Woche, auf der sich zahlreiche Unternehmen aus Bereichen wie Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau präsentieren. Magdeburger Betriebe sind ebenfalls vor Ort.