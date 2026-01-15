Die Grüne Woche in Berlin zieht jährlich Hunderttausende Besucher an. Auch für Unternehmen aus Magdeburg bietet sich ab dem 16. Januar die Chance, ihre Produkte und Spezialitäten zu präsentieren.

Grüne Woche startet in Berlin: Diese Magdeburger Unternehmen sind dabei

Auf der Grünen Woche in Berlin sind in diesem Jahr wieder eine Handvoll Aussteller aus Magdeburg dabei.

Magdeburg/Berlin. - Am Freitag, 16. Januar, ist es wieder soweit: In Berlin startet die Grüne Woche, auf der sich zahlreiche Unternehmen aus Bereichen wie Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau präsentieren. Magdeburger Betriebe sind ebenfalls vor Ort.