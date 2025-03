Magdeburg - In Deutschland sind etwa 9,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, knapp sechs Prozent davon gelten als adipös, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilt. In der Folge können verschiedene Erkrankungen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Gelenkprobleme oder Depressionen auftreten. Diese Zahlen und mögliche Folgen kennt auch Lukas Schneider. Der 26-Jährige wog selbst vor knapp drei Jahren noch 270 Kilo, hat sich durch eine Magen-OP, Sport und gesunde Ernährung mittlerweile halbiert. 2023 hat er die Selbsthilfegruppe (SHG) „Adipositiv“ für Erwachsene aus ganz Sachsen-Anhalt gegründet. Zusammen wird gekocht, Sport getrieben und sich ausgetauscht.

Adipöse Kinder: Was tun?

Nun hat er eine weitere Selbsthilfegruppe gegründet – die „Adipositiv Minis“. Auf die Idee ist er durch die vielen Anfragen verzweifelter Eltern gekommen. „Immer mehr Menschen haben sich an mich gewendet und um Rat für ihre Kinder gefragt. Da wollte ich helfen“, erzählt der Fermersleber. Alle Altersklassen in einer gemeinsamen Gruppe zu vereinen, hätte sich jedoch nicht gut angefühlt. Zu unterschiedlich sind die Probleme und auch Interessen.

„Bei adipösen Kindern ist es noch sehr wichtig, dass die Eltern mit ins Boot geholt werden. Wenn ein Kind schon so dick ist, muss sich auch der Alltag des Elternhauses umstrukturieren.“ Er spricht dabei aus eigener Erfahrung. Er war selbst laut eigener Aussage schon immer dick, hatte Diäten und eine Kur nach der nächsten schon in jungen Jahren hinter sich. „Aber wenn ich abgenommen habe und dann wieder zurück in meine gewohnten umgeänderten Strukturen daheim kam, habe ich wieder zugenommen“, erzähl er.

Ursache für starkes Übergewicht herausfinden

Das sei einer der großen Unterschiede zu den Erwachsenen, die oft ihr Leben unabhängig gestalten und so auch eigenständig umkrempeln können. Die Gruppe, die nun ins Leben gerufen wird, richtet sich an Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren. Am Sonnabend, 22. März, findet als Auftakt ein Eltern-Informationstag statt.

Danach soll sich die Gruppe gründen und einmal monatlich treffen. Themen seien auch da gesunde Ernährung, Bewegung und wie sich der Alltag positiv verändern kann. „Es muss immer erst herausgefunden werden, was die Ursache für das starke Übergewicht ist. Ist es das Essen, die wenige Bewegung?“, erklärt Lukas Schneider. Für sein Engagement ist er auch Kandidat der Volksstimme-Aktion „Magdeburger des Jahres 2024“.

Informationsveranstaltung für Eltern

Für „Adipositiv Minis“ stellt das Grundbildungszentrum in der Volkshochschule Magdeburg seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Informationsveranstaltung für Eltern adipöser Kinder findet am Sonnabend, 22. März 2025, in der Volkshochschule an der Leibnizstraße 23 statt. Beginn ist um 14 Uhr. Es wird um eine Anmeldung bis 20. März gebeten. Diese kann per Mail an info@adipositiv.de gesendet werden. Weitere Infos zur SHG Adipositiv unter www.adipositiv.de im Internet.