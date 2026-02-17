weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Brand auf Güterzug in Sudenburg: Feuerwehr im Einsatz

Brandgeruch in Sudenburg und Stadtfeld Autos brennen auf Güterzug in Magdeburg: Was bekannt ist

In Magdeburg brannte ein Güterzug mit Autos. Am Montagabend, 16. Februar 2026, waren Feuerwehrkräfte etwa drei Stunden im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 17.02.2026, 11:35
Am Montagabend, 16. Februar 2026, brannte ein Güterzug in Magdeburg-Sudenburg. Mehrere Autos wurden beschädigt.
Am Montagabend, 16. Februar 2026, brannte ein Güterzug in Magdeburg-Sudenburg. Mehrere Autos wurden beschädigt. (Foto: Gerhard Wolter)

Magdeburg. – Autos haben auf einem abgestellten Güterzug in Magdeburg gebrannt. Mehrere Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Montagabend, 16. Februar 2026, beschädigt. Was genau die Flammen im Stadtteil Sudenburg auslöste, ist zunächst unklar.