Magdeburg. – Autos haben auf einem abgestellten Güterzug in Magdeburg gebrannt. Mehrere Fahrzeuge wurden durch das Feuer am Montagabend, 16. Februar 2026, beschädigt. Was genau die Flammen im Stadtteil Sudenburg auslöste, ist zunächst unklar.