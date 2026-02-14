Wenn der Welt-Mettbrötchentag mit dem Tag der Verliebten einhergeht, dann geht Liebe durch den Magen. Fleischer aus Haldensleben berichten, ob sie trotz Veganismus und sinkendem Fleischkonsum noch viel Mett und Wurst verkaufen.

Zenia Tiepke (l.) und Kollegin Kathrin Lüddecke arbeiten gemeinsam im Haldensleber Verkaufsstandort „Fleisch- und Wurstparadies“ am Markt 5.

Haldensleben - Am Tag der Verliebten gibt es nicht nur romantische Abende zu zweit bei einem Essen im Kerzenschein. Der Valentinstag fällt zugleich auf den Welt-Mettbrötchentag. Seit ein paar Jahren wird der Tag des Mettbrötchens zelebriert. Warum dieser Welttag auf den Valentinstag gelegt wurde und warum er überhaupt existiert, ist nicht bekannt. In einer öffentlichen Gruppe bei Facebook werden hin und wieder scherzhafte Beiträge und Fotos zu Mett oder Mettbrötchen geteilt.