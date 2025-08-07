Baustelle an der Elbe Gute Nachricht für Fahrradfahrer auf dem Elberadweg in Magdeburg
Sperrungen und Umleitungen sorgen in Magdeburg für Frust – nicht nur bei Autofahrern, sondern auch bei Radfahrern. Doch nun gibt es zumindest eine gute Nachricht.
Aktualisiert: 07.08.2025, 17:29
Magdeburg. - Ob im Auto oder auf dem Fahrrad - wer in Magdeburg unterwegs ist, braucht derzeit Nerven wie Drahtseile. Baustellen, Sperrungen und Umleitungen machen den Weg durch die Stadt zum Hindernisparcours. Immerhin gibt es eine gute Nachricht – zumindest für Radfahrer.