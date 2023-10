Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis will am Mittwoch in Magdeburg eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel abhalten. Das geht aus einer am Dienstag von den Grünen verbreiteten Presseerklärung hervor.

Am Mittwoch (11. Oktober) findet in Magdeburg eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel statt.

Magdeburg - Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis will am Mittwoch in Magdeburg eine Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel abhalten. Das geht aus einer am Dienstag von den Grünen verbreiteten Presseerklärung hervor.

Redebeiträge sind unter anderem von Vertretern der demokratischen Parteien, von Jugendverbänden, der Kirchen, desFördervereins „Neue Synagoge Magdeburg“ und der Synagogen-Gemeinde zu Magdeburg geplant.

Magdeburger gehen am Mittwoch für Israel auf die Straße

„Wir verurteilen den Terror der Hamas, ihrer Verbündeten und Hintermänner aufs Schärfste“, heißt es in der Presseerklärung. „Die Opfer, die Bilder und Berichte erschüttern uns bis ins Mark. Wir sind in Schock und stehen solidarisch an der Seite der Betroffenen.“

Die Kundgebung findet ab 15 Uhr auf dem Alten Markt in Magdeburg statt.