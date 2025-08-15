weather regenschauer
  4. Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: LKA stufte Taleb A. 2023 als „Vielschreiber“ ein - trotz Hinweisen zu Straftataufrufen

Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt stufte den späteren Attentäter auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt nach einer internen E-Mail 2023 als „Vielschreiber ein“. Hat die Einstufung begünstigt, dass der Täter so lange unterm Radar blieb?

Von Alexander Walter Aktualisiert: 15.08.2025, 13:17
X-Account von Taleb Al-Abdulmohsen, dem mutmaßlichen Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Foto: IMAGO/Hanno Bode

Magdeburg - Der Attentäter des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., war bereits ein Jahr vor dem Anschlag Thema einer internen E-Mail im Landeskriminalamt (LKA). In dem dezernatsinternen Schreiben vom 4. Dezember 2023 wurde nach Volksstimme-Informationen über Aufrufe des aus Saudi-Arabien stammenden Arztes zu Gewalttaten in Deutschland informiert.