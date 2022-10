Die Neue Neustadt in Magdeburg ist derzeit Schauplatz der RTL2-Serie "Hartz und herzlich". Magdeburger wie Franziska, Max, Felix und Mickey geben offene Einblicke in ihr Leben.

Magdeburg/DUR/ymü/slo - Fans der RTL2-Serie "Hartz und herzlich" können sich auf neue Folgen aus Sachsen-Anhalt freuen. Zuletzt gab es 2017 drei Folgen aus Bitterfeld-Wolfen, nun ist die Landeshauptstadt Magdeburg im Fokus.

Der Sender RTL2 hat drei Folgen angekündigt. Wie immer steht vor allem die Arbeitslosigkeit von Menschen im Fokus. Gedreht wurde vor allem in den Plattenbauten der Neuen Neustadt, also im Norden der Landeshauptstadt Magdeburg.

"Hartz und herzlich": RTL2 kommt nach Magdeburg - jetzt gibt es neue Infos über die Protagonisten

Hartz und herzlich aus Magdeburg: Wo wurde gedreht?

Gedreht wurde, so der Sender in einer Mitteilung, vor allem in den Plattenbauten im Norden Magdeburgs, in der Neuen Neustadt. "Die Plattenbauten aus den 70er- und 80er-Jahren galten zu DDR-Zeiten noch als beliebtes Wohnviertel mit Perspektive. Heute bestimmen oft Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner", charakterisiert RTL2 die Atmosphäre, in der die Protagonisten offenbar gefunden wurden.

In drei Folgen geben die Protagonisten zum Teil sehr intime Einblicke in ihr Leben.

RTL2 stimmt auf Hartz und Herzlich in Magdeburg ein

RTL2 zeigt die neuen Folgen von Hartz und Herzlich aus Magdeburg. Doch schon die Ankündigung verspricht, dass der Privatsender RTL2 nicht gerade zimperlich mit dem Umfeld der Drehs umgeht.

Worum gehts in Folge 1 von Hartz und herzlich aus Magdeburg?

Magdeburger wie Siggi, Familienvater Markus oder der 20-jährige Max geben Einblick in ihr Leben. Die Volksstimme hat die erste Folge gesehen und verrät, wie es den Magdeburgern in den sozialen Brennpunkten geht.

Worum geht es in der 2. Folge von Hartz und herzlich aus Magdeburg?

Die RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“ geht mit dem Norden der Stadt Magdeburg hart ins Gericht. Wir verraten, wie es in Folge 2 mit Siggy, Mickey, Lisa und Max weitergeht.

Was passiert in der 3. Folge von Hartz und herzlich aus Magdeburg?

In der dritten Folge der RTL2-Sendung Hartz und Herzlich aus Magdeburg wird es noch einmal emotional. Mickey hat Liebeskummer und Franzi erhält eine schreckliche Nachricht. Wir verraten, wie es in der vorerst letzten Folge weitergeht.

Hartz und herzlich: Franziska aus Magdeburg

Die 35-jährige Franziska lebt mit ihren sechs Kindern, Hund Trixi und Mann Markus in der Platte. Der Familie droht die Wohnungskündigung.

RTL2 zeigt Michael/Mickey aus Magdeburg

40, obdachlos und frisch verlobt - Mickey bezieht seit 16 Jahren Sozialleistungen und übernachtet abwechselnd bei Freunden.

Max aus Magdeburg bei "Hartz und herzlich"

RTL2 zeigt zudem den Alltag von Max (20) und Felix (26), der nach Monaten der Arbeitslosigkeit seinen Gabelstaplerschein machen will.

"Hartz und herzlich" Magdeburg: Siggi war zehnmal verheiratet

Die 64-jährige Sieglinde lebt seit dem Jahr 2010 in Magdeburg. Siggi lebt im Neustädter Feld und war bereits zehnmal verheiratet. Genauso oft ist sie wieder geschieden worden.

Magdeburger bei "Hartz und herzlich": Frank lebt von 280 Euro im Monat

Frank lebt in der Nähe des Neustädter Platzes in Magdeburg. Der 59-Jährige ist Hartz IV-Empfänger und lebt von monatlich 280 Euro. Um seinen Kumpel Dieter, einem 77-Jährigen Rentner zu besuchen, muss er über den Neustädter Platz gehen. Doch das macht er aber nicht gern, wie er sagt. „Das ist einer der Brennpunkte. Hier sitzen immer die Assis herum.“

So denken die Anwohner über "Hartz und herzlich" aus Mahdeburg

Die RTL2-Doku "Hartz und herzlich" zeigt mehrere Folgen aus der Magdeburger Neustadt. Was die Bewohner des Stadtteils Neustadt wirklich zur Sendung zu sagen haben.

Wann läuft "Hartz und herzlich" auf RTL2?

Die von der Ufa Show & Factual GmbH produzierten Magdeburg-Geschichten sollen jeweils dienstags am 11., 18. und 25. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt werden.

Folge vorher schauen? Abruf im Premium-Bereich von RTL+ möglich

Außerdem sollen die Folgen jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich von RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage abrufbar sein, heißt es.

Das ist die Bezahlung der Protagonisten

Vielfach im Netz sind unterschiedliche Behauptungen bezüglich der Gage für Teilnehmer der Doku zu finden. Die Sendersprecherin hingegen dementiert die Gerüchte: "Die Protagonistinnen und Protagonisten erhalten für ihre Mitwirkung weder ein Honorar noch Ersatzleistungen."

Und das aus einem bestimmten Grund. "Bei Honorarzahlungen wären sie verpflichtet, die zusätzlichen Einnahmen bei den jeweiligen Ämtern anzuzeigen und würden damit möglicherweise ihren Anspruch auf Sozialleistungen verlieren", heißt es weiter.

Hartz und herzlich in Magdeburg: Wann wurde gedreht?

Gedreht wurde Anfang August 2021 bis Anfang Dezember 2021. Zu der Zeit spielte auch Corona eine Rolle.

Wie viele Staffeln "Hartz und herzlich" gibt es?

Staffel 1: Die Eisenbahnsiedlung von Duisburg (2016)

Staffel 2: bisher nicht ausgestrahlt

Staffel 3: Die Benz-Baracken von Mannheim (2017)

Staffel 4: Die Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen (2017)

Staffel 5: Rückkehr in die Benz-Baracken (2018)

Staffel 6: Der Blockmacherring von Rostock (2018)

Staffel 7: Salzgitter Lebenstedt (2018)

Staffel 8: Das Winzler Viertel von Pirmasens (2019)

Staffel 9: Niedergörsdorf – Altes Lager (2019)

Staffel 10: Die Blöcke von Rostock Groß Klein (2020)

Staffel 11: Rückkehr in die Benz-Baracken (2019)

Staffel 12: Bergheim (2020)

Staffel 13: Rückkehr nach Salzgitter (2020)

Staffel 14: Rückkehr in die Benz-Baracken (2020)

Staffel 15: Krefeld (2020)

Staffel 16: Frankfurt/Oder (2020)

Staffel 17: Köln-Bickendorf (2021)

Welcher Publikumsliebling ist zuletzt gestorben?

Gudrun, bekannt aus den Mannheimer Benz-Baracken, ist im Sommer 2022 gestorben. Sie wurde 62 Jahre alt.

So verteidigt RTL2 die umstrittene TV-Serie

RTL2 sendet derzeit die TV-Doku „Hartz und herzlich“ aus Magdeburg. Die Sendung ist in der Stadt umstritten. Was Anwohner sagen und wie RTL2 die TV-Serie verteidigt.