Magdeburg - In die Jahre gekommen sind die Gleise der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB), die auf dem Hasselbachplatz verlegt sind. Da kann das kommunale Verkehrsunternehmen sie noch so liebevoll mit seinem Schienenschleifwagen aufpolieren – die Trennung naht. Ab dem kommenden Jahr gehören die bisherigen Schienen zum alten Eisen. Doch was bedeutet das für den Verkehr?

Der Hasselbachplatz in Magdeburg wird abschnittsweise gesperrt

MVB-Sprecher Tim Stein gegenüber der Volksstimme: „Das Gleiskreuz am Hasselbachplatz hat das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und muss daher neu gebaut werden.“ Der Hasselbachplatz und dessen Zufahrten werden dazu im kommenden Jahr abschnittsweise gesperrt. Eine Vollsperrung des gesamten Knotenpunktes ist nicht vorgesehen.

Die Bauarbeiten sind nämlich in zwei Bauphasen geplant. In der ersten Bauphase vom 31. Januar bis 1. Juli erfolgt die Erneuerung der Gleisverbindungen vom Breiten Weg zur Sternstraße. In der zweiten Phase steht dann die Gleiserneuerung der Gleisverbindung von der Otto-von-Guericke-Straße in die Hallische Straße auf dem Plan – und zwar im Zeitraum vom 1. Juli bis 16. Dezember.

Die Städtischen Werke Magdeburg nutzen die Gelegenheit: Für ihre Abwassergesellschaft wird der kommunale Energieversorger im Zuge des Neubaus des Gleiskreuzes auch tätig werden. Ein Kanal unterhalb des Platzes soll erneuert werden.

Wann und wie die einzelnen Abschnitte gesperrt werden, wird Interessierten in zwei Wochen vorgestellt. In einer Bürgerversammlung möchten die Verkehrsbetriebe Ende des Monats ihre Pläne öffentlich vorstellen. „Wir laden am Mittwoch, dem 27. September, um 18 Uhr zur Informationsveranstaltung zur Baumaßnahme ein“, so Tim Stein. Veranstaltungsort ist die Hauptverwaltung der MVB in der Otto-von-Guericke-Straße 25 an der Haltestelle Verkehrsbetriebe. „Insbesondere Anwohner und Gewerbetreibende möchten wir über die anstehenden Bauarbeiten informieren“, so der Sprecher der Verkehrsbetriebe.

Projekt auf dem Hasselbachplatz mit Brückenbau abgestimmt

„Um die Belastungen für die Menschen so gering wie möglich zu halten, ist die geplante Maßnahme mit der Deutschen Bahn und den Städtischen Werken Magdeburg abgestimmt“, sagt Tim Stein. Dies erfolgt insbesondere mit Blick auf die Erneuerung der Eisenbahnbrücke Hallische Straße, wozu im Vorfeld bereits jetzt Leitungen umverlegt werden.

Magdeburg: Umsteigepunkt für mehrere Linien der Straßenbahn

Der Hasselbachplatz zählt zu den meist frequentierten Schnittpunkten des öffentlichen Personennahverkehrs in Magdeburg. Von Beginn an rollten hier ab 1877 die ersten Pferdebahnen. Als sich auf dem Platz noch der längst an die Gareisstraße umgesetzte Hasselbachbrunnen befand, fuhren die Bahnen um ihn herum in einem Bogen um den Platz. Mit dem bis heute bekannten Gleiskreuz – in dem aufgrund des engen Kurvenradius für die Straßenbahnen kein Abbiegen zwischen Breitem Weg und Otto-von-Guericke-Straße möglich ist – wurde der Platz im Jahr 1927 umgestaltet.

Derzeit fahren hier die Straßenbahnlinien 2, 8, 9 und 10, die Buslinie 59, der Schienenersatzverkehr der Linie 46 und Nachtlinien der MVB. Gestärkt wird die Position des Hasselbachplatzes als einer der wichtigen Magdeburger Umsteigeorte mit der fußläufig erreichbaren Eisenbahnstation Magdeburg-Hasselbachplatz.