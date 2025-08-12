Seit 2020 ist Marianne Tritz die Hasselbachplatz-Managerin. Ende des Jahres soll die Stelle nun auslaufen. Eine Fortsetzung wird von der Stadtverwaltung nicht geplant.

Hasselbachplatz-Managerin in Magdeburg vor dem Aus - so geht es weiter

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind der Stadt Magdeburg. Die Kneipenmeile hat sich stark verändert. Es gab und gibt immer wieder Probleme mit Sicherheit und Ordnung. 2020 wurde deshalb auf Beschluss des Stadtrats eine Managerin angestellt.