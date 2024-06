Eine feste Größe im Magdeburger Eventkalender ist das DomplatzOpenAir. Doch was wurde vom Theater Magdeburg hier bislang gespielt? Und wo liegen die Wurzeln für die Musical-Reihe?

Hätten Sie's gewusst? So kam Magdeburg zu seinem DomplatzOpenAir

Patrick Stanke in "Love Never Dies" auf dem Magdeburger Domplatz.

Magdeburg - Im Jahr 2024 spielt das Theater Magdeburg mit einer Rekord-Besucherzahl das Musical „Love Never Dies“ auf dem Magdeburger Domplatz. Wie kam es zu diesen Events?

Das jährlich stattfindende Sommertheater unter der Eigenschreibweise „DomplatzOpenAir“ sind Stücke, die jährlich auf dem Domplatz vor dem Magdeburger Dom inszeniert werden. Die Veranstaltung hat ihre Wurzeln in der Reihe „SommerNächte“ der Freien Kammerspiele, bei denen diese stets an anderen Spielstätten besondere Orte wie die noch nicht rekonstruierte Johanniskirche, das Stadion Neue Welt und Fabrikbrachen damals in Szene setzten. Das erste Sommertheater der Freien Kammerspiele war „Die Elbe“ im Jahr 1993.

Nach der Fusion der Freien Kammerspiele mit dem Theater der Landeshauptstadt zum Theater Magdeburg wurden zunächst zwei unterschiedliche Sommertheater für Magdeburg eingeführt: eines davon das des Opernhauses auf der Seebühne im Elbauenpark und eines das des Schauspielhauses auf dem Domplatz. Ab der Spielzeit 2007/2008 entstand daraus dann das spartenübergreifende „DomplatzOpenAir“, bei dem vor allem Musicals aufgeführt werden.

Im Sommer 2012 musste die Freiluftinszenierung von Carmina Burana vom Domplatz ins Opernhaus verlegt werden, da der Domplatz umfassend umgebaut wurde. Keine Vorstellungen fanden zudem aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 statt. „Rebecca“ wurde in diesem Zusammenhang um zwei Jahre verschoben, „Hairspray“ wurde gänzlich abgesagt.

Warum das Musical auf dem Domplatz spielt

Als Standort zu einem Markenzeichen entwickelt hat sich der Domplatz, wobei es aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten, während der Proben und der Aufführungen auch zu Kritiken kam, da das Gelände für Besucher nur mit Eintrittskarte zu den Vorstellungen zugänglich ist. Das Theater hat reagiert, indem es Teile des Geländes zu ausgewählten Terminen für Besucher frei zugänglich macht.

Inszenierungen: Folgende Stück wurden beziehungsweise werden vom Theater Magdeburg im Rahmen der Reihe „DomplatzOpenAir“ aufgeführt:

2008 und 2009: Titanic – Das Musical

2010: Evita

2011: Disney's Die Schöne und das Biest

2012: Carmina Burana

2013: Les Misérables

2014 und 2015:

2016: Hair

2017:

2018: Jesus Christ Superstar

2019: Chicago

2022:

2023:

2024:

Für das Jahr 2025 steht bereits fest, was produziert wird. Auf die Bühne kommt dann „The Addams Family“.