Nach dem Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg ist der Schaden so groß, dass eine schnelle Rückkehr der Bewohner vorerst unwahrscheinlich ist.

Folgenschwerer Hausbrand in Magdeburg: Rückkehr der Bewohner ist ungewiss

Das Mehrfamilienhaus in Magdeburg wurde nach dem Brand im Treppenhaus von der Polizei versiegelt.

Magdeburg - Es war in der Nacht vom 25. zum 26. April 2025, gegen 1.30 Uhr, als die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Magdeburg vom Rauchmelder alarmiert werden. Dichter Qualm zieht durch das Treppenhaus des Fünfgeschossers. So dicht, dass die alarmierte Feuerwehr sieben Personen über die Balkone des Plattenbaus retten muss.