Trotz der Haushaltssperre soll der Stadtrat in Magdeburg Mehrausgaben in Höhe von rund fünf Millionen Euro beschließen. Es geht um Sozialleistungen.

Magdeburg. - Magdeburg steckt in der Haushaltskrise. Und trotzdem muss der Stadtrat in dieser Woche einen großen Posten als zusätzliche und ungeplante Ausgaben freigeben. Es geht um die Aufwendungen für die Sozialhilfe in diesem Jahr. Doch warum wird hier neues Geld eingestellt, obwohl eine Haushaltssperre besteht? Und was ist die Strategie der Verwaltung, um die Herausforderung meistern zu können? Ingo Gottschalk ist Beigeordneter für Soziales, Jugend und Gesundheit der Landeshauptstadt und erläuterte im Finanzausschuss die Situation.