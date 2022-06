Hegel-Gymnasium: Sorge um Magdeburgs ältestes Klassenzimmer

Magdeburg - In diesen Räumen scheint die Zeit stehengeblieben zu sein: Die Wandbemalung, Anschauungsmaterial, die schwere Tafel, die nur geräuschvoll von oben nach unten geschoben werden kann, in den Museumsklassenräumen am Hegel-Gymnasium wirkt alles wie vor gut 100 Jahren. Ganz bewusst sind diese Räume bei der Sanierung des Gebäudes in den 1990er Jahren so nah wie möglich am Originalzustand gestaltet worden. Doch die Stadt braucht Platz. 1000 ukrainische Kinder müssen ab dem kommenden Schuljahr zusätzlich zu den Magdeburger Schülern unterrichtet werden.