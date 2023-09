Magdeburg - Hip-Hop hat in Magdeburg eine Heimat – und die heißt Hallenhausen. Der Jugendclub an der Steinkuhle steht seit Anfang für das Lebensgefühl der aus den USA importierten Kultur. Ob Musik, Breakdance oder Graffiti – wer darauf steht, kam und kommt nicht an der Einrichtung vorbei und dass nun schon seit 30 Jahren.

Einer der tatsächlich von Anfang an dabei war, ist Oliver Elze. Als 12-Jähriger entdeckte er auf der Suche nach einer Wand zum Besprühen mit zwei Kumpels ein leerstehendes Lagergebäude am heutigen Wilhelmstädter Platz. Die drei richteten es sich dort gemütlich ein und hörten ihre Lieblingsmusik. Schnell kamen mehr und mehr Gleichgesinnte dazu. Das funktionierte damals in der Nachwendezeit einfach so.

Von alter Lagerhalle in ehemalige Desinfektionsanlage

„Gehst du wieder zu denen, die in Hallen hausen?“ Diese Frage einer Mutter an ihr Kind führte schließlich zum Namen des Treffpunkts. Als die Brache 1995 verkauft wurde, mussten die Jugendlichen ihren Platz räumen. Das Jugendamt, das sie bis heute unterstützt, wollte ihnen Alternativen anbieten.

Doch die Freunde suchten sich lieber selbst einen Ort und wurden an einer ehemaligen Desinfektionsfirma an der Steinkuhle fündig. Dort, wo zu DDR-Zeiten Läuse aus Arbeitskleidung und Bettwäsche entfernt wurden, zogen sie mit ihren abgeranzten Sofas vom Sperrmüll ein.

Jugendliche schaffen sich eigene Oase in der Großstadt

Mit viel Schweiß und Herzblut hämmerten und zimmerten sie sich ihre kleine Oase in der Großstadt zurecht, die sie bis heute ihr zweites Zuhause nennen. Denn viele, die von Anfang dabei waren oder bald danach dazukamen, sind heute noch regelmäßig da. „Eigentlich fast jeden Tag“, sagt Mathias Winkel.

Auch wenn alle gleichberechtigt sind, hat er inoffiziell den Hut auf. Denn bis heute ist Hallenhausen in Selbstverwaltung. Ein Novum zu Beginn in Magdeburg. Der damalige Streetworker Jürgen Genzmann schaute damals ab und zu nach dem Rechten, wusste aber, dass er sich auf die Hallenhausener verlassen konnte.

Hochzeit im Jugendclub und tobende Kinder auf dem Innenhof

Selbst die Liebe hat in Hallenhausen ein Zuhause: Alexandra Schmauch hat dort ihren heutigen Mann kennengelernt. Da war es nur konsequent dort auch zu heiraten, meint sie. Heute sind ihre und die Kinder der anderen regelmäßig dabei und toben über den Innenhof.

Zwar gab es immer wieder mal Ärger mit Nachbarn, sagt Mathias Winkel, auch weil, lange nachdem Hallenhausen da war, direkt daneben ein Neubaugebiet entstanden ist. Im Großen und Ganzen komme man aber gut aus. Ein Wunsch im beiderseitigen Interesse wäre eine Lärmschutzwand. Doch diese sei teuer.

Magdeburger Hip-Hop-Band Hallenbande macht Musik

Auch der Hip-Hop-Nachwuchs ist längst da. Die „Mittwochsrunde“ trifft sich immer an besagtem Wochentag, sie sind alle um die 20. Aus ihrem Kreis ist mit der „Hallenbande“ bereits eine Band hervorgegangen, die am Sonnabend zur Jubiläumsparty natürlich auch auftreten wird.

Denn schon immer war Hallenhausen auch ein Ort für Konzerte. Rapper Marteria hatte hier seinen ersten Auftritt außerhalb seiner Heimatstadt Rostock und Berlin. Daran erinnert sich er sich heute noch, sagen die Hallenhausener stolz. Angesagte Hip-Hop-Bands aus den USA haben auch den Weg an die Steinkuhle gefunden.

Kein Ende in Sicht: Hallenhausen bis zur Unendlichkeit

Wie lange die mittlerweile Mittvierziger noch weitermachen wollen? Sie zeigen auf einen Schriftzug an der Bar. „’93 till infinity“ steht dort. Seit 1993 bis zur Unendlichkeit heißt es übersetzt. Das wollen sie so stehenlassen – und morgen erstmal richtig feiern.

30 Jahre Hallenhausen wird am 2. September 2023 ab 15 Uhr an der Steinkuhle 21 gefeiert, mit Auftritten von Hallenbande, Waving The Guns, Retrogott & Hulk Hodn, Presslufthanna und Srisiks.